

Администрация правительства: Главной темой встречи Гарибашвили с Мишелем был процесс вступления Грузии в ЕС

14.06.2023 17:55





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили продолжает свои встречи в Брюсселе. Президент Европейского Совета Шарль Мишель принял Ираклия Гарибашвили на рабочем ужине.



Как сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии, основной темой встречи стал процесс вступления Грузии в Евросоюз. Стороны обсудили прогресс, достигнутый Грузией в плане выполнения 12 приоритетов Еврокомиссии.



«Лидеры отметили, что признание европейской перспективы страны является историческим решением, и подчеркнули, что предоставление Грузии статуса кандидата в конце года имеет для страны решающее значение, в том числе для прекращения поляризации. В ходе беседы особое внимание было уделено обстановке безопасности в регионе, сложной безопасности и гуманитарной ситуации на оккупированных территориях Грузии. Была подчеркнута важная роль Грузии в обеспечении мира и стабильности в регионе.



В сложившейся ситуации премьер-министр подчеркнул важность участия ЕС в регионе как с точки зрения укрепления мира и безопасности, так и углубления транспортных, энергетических и инфраструктурных связей между Грузией и ЕС в Черноморском регионе. Ираклий Гарибашвили поблагодарил Шарля Мишеля за его личные усилия по поддержке процесса вступления Грузии в ЕС и за поддержку европейской перспективы Грузии», — говорится в информации.





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