

В Стратегии национальной безопасности Германии обсуждается вопрос вступления Грузии в ЕС

14.06.2023 17:59





Германия впервые утвердила Стратегию национальной безопасности, где также обсуждается вступление Грузии в Евросоюз.



В 76 страничном документе говорится, что главная задача политики безопасности Германии заключается в том, чтобы Германия продолжала жить в условиях мира и свободы.



«Для этого мы непоколебимо привержены НАТО и Европейскому союзу, и мы укрепляем Бундесвер, чтобы он мог выполнять свою главную миссию, которая заключается в защите страны и альянса», — говорится в документе, разработанном правительством Германии.



В стратегии говорится о намерении Германии увеличить военные расходы до 2% от ВВП, а в качестве основы обычных сил обороны в Европе назван Бундесвер.



В документе также говорится о расширении Европейского союза и в этом контексте упоминается будущее членство Украины, Молдовы и Грузии.



«Нашей целью остается мирная, свободная и единая Европа. Мы хотим, чтобы ЕС был геополитическим игроком, обеспечивающим собственную безопасность и суверенитет для будущих поколений. Федеральное правительство Германии поддерживает дальнейшую интеграцию, единство и расширение Европейского Союза за счет приема западнобалканских государств, Украины, Молдовы и, в будущем, Грузии», — говорится в документе.



В документе также говорится, что для подготовки к расширению Евросоюза необходимо провести реформы внутри Евросоюза.





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