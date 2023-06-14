

Шарль Мишель: Системные реформы, инклюзивность и прозрачность нужны сейчас как никогда

14.06.2023 18:38





Системные реформы, инклюзивность и прозрачность нужны сейчас как никогда, - пишет президент Европейского совета Шарль Мишель на своей странице в Twitter после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.



«Доброго возвращения в Брюссель, г-н Гарибашвили.



С исторической европейской перспективой у вас есть возможность наметить новую траекторию Грузии для поколений.



Системные реформы, инклюзивность и прозрачность нужны сейчас как никогда.



Для народа Грузии», - пишет Мишель.





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