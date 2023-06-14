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Шарль Мишель: Системные реформы, инклюзивность и прозрачность нужны сейчас как никогда


14.06.2023   18:38


Системные реформы, инклюзивность и прозрачность нужны сейчас как никогда, - пишет президент Европейского совета Шарль Мишель на своей странице в Twitter после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

«Доброго возвращения в Брюссель, г-н Гарибашвили.

С исторической европейской перспективой у вас есть возможность наметить новую траекторию Грузии для поколений.

Системные реформы, инклюзивность и прозрачность нужны сейчас как никогда.

Для народа Грузии», - пишет Мишель.


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