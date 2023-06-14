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Гарибашвили: Надеемся, что Европейский совет примет еще одно историческое решение
14.06.2023 18:42
Мы надеемся, что Европейский примет еще одно историческое решение и предоставит Грузии статус кандидата, - об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пишет в соцсети Twitter после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Как отмечает премьер-министр, стремление Грузии в ЕС никогда не было таким твердым, как сейчас.
«Рад, что встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Мы подчеркнули, что стремление Грузии в ЕС никогда не было таким твердым, как сейчас, и надеемся, что ЕС примет еще одно историческое решение и предоставит Грузии статус кандидата в ЕС. Я хотел бы поблагодарить президента Мишеля за его личную поддержку европейского будущего Грузии», - отмечает Ираклий Гарибашвили.
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