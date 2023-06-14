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Саломе Зурабишвили наградила Анну Гогуадзе Орденом Чести


14.06.2023   19:03


Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила Анну Гогуадзе Орденом Чести за особый личный вклад в защиту прав людей с ограниченными возможностями, за представление их проблем в обществе, за привлечение внимания общественности к этим проблемам, а также за твердую гражданскую позицию. Информацию распространяет администрация президента Грузии.

«Нужно больше усилий и больше поддержки, будь то со стороны государства или общества. Есть много вещей, которые можно сделать, и это дает большой эффект. Прежде всего, результаты приносит деятельность отдельных лиц. В прежние годы при другой системе от государства ждали всего, а сегодня мы живем в свободной стране, где очень важна активность людей», — заявила президент Грузии.

В свою очередь Анна Гогуадзе поблагодарила президента Грузии за государственную награду.

«На мой взгляд, любой человек в зависимости от своих способностей должен заботиться о развитии и строительстве своей страны», — заявила Анна Гогуадзе.


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