

Омбудсмен ознакомился с ходом восстановления домов, пострадавших во время войны 2008 года

14.06.2023 19:31





Народный защитник Грузии Леван Иоселиани находился на линии оккупации и ознакомился с ходом восстановления домов, пострадавших во время войны 2008 года в селе Зардиаанткари.



Как заявил журналистам Леван Иоселяни после встречи с населением Зардиаанткари, местное население говорит об избирательном отношении в процессе реабилитации.



«Прежде всего люди, которые здесь живут, должны быть включены в список первоочередных, их дома должны быть полностью отремонтированы. Если средств недостаточно, их следует выделить. Не надо обсуждать, что верхний этаж был сделан, а нижний нет. Эти люди не должны беспокоиться о таких проблемах. Мы изучаем эти проблемы в рамках нашего мандата. Кроме того, нас будет интересовать, по какому принципу определяются приоритеты и выполняются работы. Вообще, важную часть своего доклада я хотел бы посвятить социальному положению людей, проживающих вблизи линии оккупации, их существованию. Поэтому необходимо, чтобы Народный защитник приезжал на места и видел все сам. Кроме этого села мы посетим еще много сел», — заявил народный защитник.



Как известно, в селе Зардиаанткари, расположенном недалеко от оккупационной линии, идет ремонт 28 жилых домов, на эти цели выделен один миллион восемьсот тысяч лари.



Народный защитник также запланировал встречи с жителями Эргнети, Чвриниси и Карафила.







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