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Оливер Вархей о встрече с премьер-министром: Я призвал его к ускорению имплементации 12 приоритетов


14.06.2023   20:37


Я призвал Ираклия Гарибашвили ускорить имплементацию 12 приоритетов, определенных Европейским союзом. Об этом еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Вархей пишет на своей странице в Twitter.

«Поддержка Евросоюзом стараний Грузии по проведению реформ была в фокусе внимания беседы с премьер-министром Гарибашвили.

Я призвал его к ускорению имплементации 12 приоритетов, определенных Советом [ЕС], чтобы Грузия смогла продвинуться на пути в ЕС.

Будущее Грузии в Евросоюзе», — пишет Вархей.


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