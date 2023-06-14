

Оливер Вархей о встрече с премьер-министром: Я призвал его к ускорению имплементации 12 приоритетов

14.06.2023 20:37





Я призвал Ираклия Гарибашвили ускорить имплементацию 12 приоритетов, определенных Европейским союзом. Об этом еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Вархей пишет на своей странице в Twitter.



«Поддержка Евросоюзом стараний Грузии по проведению реформ была в фокусе внимания беседы с премьер-министром Гарибашвили.



Я призвал его к ускорению имплементации 12 приоритетов, определенных Советом [ЕС], чтобы Грузия смогла продвинуться на пути в ЕС.



Будущее Грузии в Евросоюзе», — пишет Вархей.





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