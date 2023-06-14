

Оливер Вархей: Грузия фундаментально европейская страна, сердцем и душой, будущее Грузии в ЕС

14.06.2023 23:45





Я стою здесь и говорю, что будущее Грузии в Европейском союзе, - заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Вархей во время своего выступления на торжественном приеме, посвященном международному фестивалю культуры «Европалия» и Дню независимости Грузии в Бельгии.



По его словам, выполненные Грузией обязательства будут оценены объективно и принесут результаты.



«Грузия фундаментально европейская страна, сердцем и душой. Наши общие корни и наследие восходят к греческим и римским временам, а общие ценности связывают нас с европейской семьей. Я стою здесь и говорю, что будущее Грузии в Европейском союзе. Мы находимся на историческом перекрестке. Год назад ЕС предоставил Грузии европейскую перспективу, и в этом контексте я рад, что в Грузии идут реформы, и мы хотим видеть устойчивый и успешный процесс. Уверяю вас, что напряженная работа и обязательства, которую вы взяли на себя, будут оценены объективно и принесут результаты.



Я искренне верю, что Грузия выполнит необходимые условия и мы будем праздновать получение Грузией статуса кандидата в члены ЕС. Наконец, я хотел бы призвать всех посетить все запланированные мероприятия, потому что Грузия может многое предложить, и мы мало знаем о Грузии в Европе. Большое спасибо и поздравляю с Национальным праздником", - заявил Вархей.





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