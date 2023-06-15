

Даушвили: «Мечта» пытается ввести граждан в заблуждение, будто Грузии не нужна деолигархизация

15.06.2023 11:23





«Мечта» пытается ввести граждан в заблуждение, будто Грузии не нужна деолигархизация, - об этом заявил журналистам член партии «За Грузию» Михаил Даушвили.



По его словам, партнеры четко сказали, что деолигархизация необходима, поэтому не уберут это требование из пунктов Еврокомиссии.



«Деолигархизация не может быть исключена из требований, проблема существует и ее нужно решать, партнеры на это указывают прямо. Деолигархизация не будет достигнута этим законом, она будет достигнута системными реформами, которыми укрепляются независимые институты. «Мечта» пытается ввести граждан в заблуждение, будто Грузии не нужна деолигархизация. Однако партнеры четко сказали, что без деолигархизации невозможно будет сделать дальнейшие шаги на пути евроинтеграции. Однако целью «Мечты» не является проведение реальных реформ, их цель - сохранить власть», — сказал Даушвили.





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