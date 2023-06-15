

Папуашвили: Иностранным деньгам нечего делать в грузинской политике

15.06.2023 11:37





Мы добросовестно осуществляем эти европейские рекомендации. Мы берем свою долю ответственности, мы будем трудиться, и население это увидит, - заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Как отметил Шалва Папуашвили, есть определенные схемы финансирования из-за рубежа грузинских радикальных политических сил.



По его словам, пора все назвать своими именами, и все донорские организации, кто занят внесением деструкции в грузинскую политику, должны отказаться от этого намерения.



«Отрицательным или положительным будет решение о статусе кандидата, для населения это не будет иметь значения в том плане, что главное, чтобы мы увидели, что Грузия, власть честны в своих подходах. Если решение будет отрицательным, как было несправедливо в прошлом году, это будет не только несправедливое решение, но и ЕС уже будет знать, что этим дает оружие радикализму в Грузии. Мы видим, что готовят группы, происходит тестирование провокаций. «Коктейли Молотова» тоже часть этого, а также те семинары, где крутят оружием и говорят о революции. Это, так сказать, некий развернутый фронт, где происходит культивирование насилия, собирается агрессия, показ для того, чтобы, когда дойдет до дела, уже не было никакого отчуждения относительно оружия, и как кто-то схватил "коктейль Молотова" и бросил в человека, чтобы так схватил это оружие, когда подсунут, и убил человека. Все ведут к этому. Это требует своевременного реагирования, потому что потом будет уже поздно, когда человек, пострадавший от этого «коктейля Молотова» не выйдет лишь с повреждениями, последствия будут хуже, будет поздно для нашего общества. Пора сегодня же назвать все своими именами. Иностранным деньгам нечего делать в грузинской политике, и мы видим, что есть определенные схемы финансирования из-за рубежа грузинских радикальных политических сил, и все донорские организации, включенные в этот процесс, должны прекратить это сейчас же», - сказал Шалва Папуашвили в программе «Имеди LIVE».





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