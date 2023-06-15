

Госминистр Ахвледиани встретилась с представителями семей пропавших без вести

15.06.2023 11:40





Государственный министр Тея Ахвледиани провела встречу с представителями семей пропавших без вести. На встрече также присутствовала глава делегации Международного комитета Красного Креста (ICRC) в Грузии Энн Монтавони.



По информации аппарата госминистра, Тея Ахвледиани рассказала о важности программы поиска лиц, пропавших без вести в результате вооруженных действий 1990-х годов и российско-грузинской войны августа 2008 года, а также обеспечении её дальнейшей эффективности.



Во встрече приняли участие представители семей пропавших без вести из Тбилиси, Гори, Батуми, Зугдиди, а также представители Международного комитета Красного Креста, государственных ведомств и приглашенные международные эксперты.







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