

Кобахидзе: К концу месяца все пункты будут выполнены на 100%

15.06.2023 12:26









«Мы с самого начала говорили, что работа по 12 пунктам будет завершена к концу июня, и это обещание мы добросовестно выполняем», — заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в передаче «Тема дня» Первого канала Грузии.



По словам Кобахидзе, там, где была ответственность власти, она везде действовала с полной ответственностью и все пункты были четко выполнены.



«Мы полностью добросовестны в выполнении каждого пункта. Там, где это было нашей обязанностью, все пункты добросовестно выполнены. Конечно, наша ответственность не может быть односторонней — осуществление деполяризации требует взаимных усилий. Исходя из этого, естественно, нам придется зафиксировать свою позицию и по этому поводу, и мы сделаем это. Там, где была наша односторонняя ответственность, это касалось, в том числе, принятия законов, избрания должностных лиц, везде мы действовали с полной ответственностью», — отметил Ираклий Кобахидзе.



По словам Кобахидзе, власть предоставляет партнерам подробную информацию по выполнению каждого пункта.



«Осенью будет опубликован отчет Еврокомиссии, в котором будет отражена, в том числе, информация о том, как они оценивают выполнение каждого пункта. Мы ожидаем этот документ с интересом. Мы готовы к обсуждению любого вопроса. Мы считаем, что все пункты будут выполнены на 100% к концу этого месяца. Посмотрим, какой будет позиция Еврокомиссии. После этого мы готовы к обсуждению по каждому пункту. Если где-то будет аргументированное замечание, еще есть время все исправить, но, конечно, по каждой теме нужна будет обстоятельная дискуссия», — заявил Ираклий Кобахидзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





