

Посол ЕС: Нам нужны позитивные, конструктивные новости из Грузии

15.06.2023 12:33





Нам нужно улучшить восприятие Грузии в институтах ЕС, а также в 27 странах-членах Евросоюза, это наша общая цель, и со своей стороны мы постараемся сотрудничать с властями Грузии и поддерживать правительство для создания очень позитивной атмосферы, которая будет основана на реализации 12 приоритетов, а также на общем восприятии Грузии, - заявил ЕС в Грузии Павел Герчинский.



По его словам, работа в связи с 12 рекомендациями Евросоюза продолжается и достигнут значительный прогресс, однако еще существуют незавершенные вопросы.



«В прошлом году, когда европейские страны решили предоставить Грузии европейскую перспективу, они также согласовали 12 приоритетов, 12 вопросов, где Грузия должна усилить реформы. Работа идет, многое уже достигнуто. Хочу поздравить правительство со многими реформами, многими решениями, которые уже приняты, но некоторые решения еще не завершены и мы искренне надеемся увидеть прогресс. Мы надеемся, что в плане осуществления 12 приоритетов будет достигнут как можно больший прогресс. В то же время нам также нужны позитивные, конструктивные новости, идущие из Грузии, нам необходимо улучшить восприятие Грузии в институтах ЕС, а также в 27 странах-членах Евросоюза. Это наша общая цель, и со своей стороны мы постараемся сотрудничать с властью Грузии и поддержать правительство, чтобы создалась очень позитивная атмосфера, основанная на реализации 12 приоритетов, а также на общем восприятии Грузии», - отметил посол.





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