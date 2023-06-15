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В Бельгии состоялся торжественный прием, посвященный Дню независимости Грузии
15.06.2023 12:35
В Бельгии состоялся торжественный прием, посвященный Международному фестивалю культуры «Европалия» и Дню независимости Грузии.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обратился к собравшимся на приеме.
К гостям на приеме с речью также выступили глава представительства Грузии в ЕС, посол Грузии в Бельгии и Люксембурге Вахтанг Махароблишвили, министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб и еврокомиссар по европейской политике соседства и расширению Оливер Вархели.
В этом году Грузия впервые участвует в международном культурном фестивале «Европалия» в статусе страны-гостя.
Согласно информации правительства Грузии, «Европалия» продлится с октября 2023 по февраль 2024 года, и мероприятия будут проходить в Бельгии и различных странах Европы.
Грузинская культура будет представлена в течение четырех месяцев. У гостей фестиваля будет возможность познакомиться с культурным разнообразием Грузии как через традиционное, так и через современное искусство.
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