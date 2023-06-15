

Герчинский: Мы ожидаем от Грузии решения вопроса чрезмерного влияния на политическую и общественную жизнь

15.06.2023 12:41





«Деолигархизация является одним из 12 приоритетов, это пятый приоритет, который был согласован 27-ю государствами-членами ЕС в прошлом году на высшем уровне, на уровне глав государств и правительств», — заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.



По словам посла, в Евросоюзе ожидают, что «Грузия решит вопрос чрезмерного влияния на политическую и общественную жизнь».



«Это проблема не только Грузии, но и многих других стран, особенно стран бывшего СССР. Венецианская комиссия очень ясно дала понять, что подход, выбранный правящим большинством, в частности, в законопроекте «О деолигархизации», не является верным, существует много рисков. Именно поэтому мы ожидаем системного подхода, как сказала Венецианская комиссия. Системный подход означает много особенностей. Это должно быть осуществлено для укрепления государственных институтов Грузии. Это касается подотчетности, прозрачности, финансирования политических кампаний, финансирования выборов, свободы СМИ, реформы правосудия, борьбы с коррупцией на самом высоком уровне. Поэтому вся среда должна быть создана так, чтобы богатые люди не имели влияния на общественную и политическую жизнь. Евросоюз здесь, чтобы помочь вам своей экспертизой, экспертами, какой бы путь ни выбрала политическая элита в Грузии», — заявил Герчинский.







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