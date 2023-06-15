

Президент Грузии готова посетить Украину, если её пригласят

15.06.2023 13:12





Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляет, что готова приехать в Украину, если поступит приглашение.



Об этом Саломе Зурабишвили заявила в интервью украинскому изданию «Украинская правда».



Журналист спросил президента, почему она не посетила Украину после начала войны.



«Я всегда была готова приехать и сегодня тоже готова. Так что если вы передадите сообщение, я могу приехать уже завтра», — заявила Зурабишвили.



На вопрос — «Почему, по её мнению, её не пригласил Владимир Зеленский», Саломе Зурабишвили отметила: «Это не личное, и я думаю, что это то, что мы описали как не совсем удовлетворительные отношения на этом этапе между правительственными кругами. Поэтому, в некотором смысле, я чувствую последствия этого, но опять-таки готова, и я уверена, что у нас будет такая возможность. Я надеюсь, что такой случай появится на Крымской платформе».







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