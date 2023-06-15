

Зурабишвили: Я понимаю, что Грузия оккупирована, но она должна быть очень решительной

15.06.2023 14:52





Я думаю, что ходит много слухов. Думаю, что в основном Россия почувствовала, что есть определенное пространство для маневра, и они сейчас прощупывают (почву) – это очень типичная российская тактика, - об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью украинскому изданию «Украинская правда».



Журналист спросил, после возобновления полетов между Россией и Грузией какими будут следующие шаги по восстановлению некоторых связей с Россией. «Ходят слухи, что, возможно, вы возобновите железнодорожное сообщение с Россией. Это значит, что Абхазия тоже будет частью этого маршрута. А Абхазия все еще находится под контролем России», - сказал журналист.



«Они проигрывают войну с вами. На мой взгляд, они уже проиграли по многим причинам – политическим, психологическим, международным. Они еще не полностью проиграли в военном плане, но это то, что должно произойти. Другого выхода из сложившейся ситуации нет.



Чувствуя это, они одновременно получают неоднозначные, мягко говоря, сигналы грузинских властей. И теперь они прощупывают, как далеко могут зайти.



Это то, о чем я всегда говорила: как только Россия почувствует, что нет решимости, а это не то же, что противостояние... Я понимаю, что Грузия оккупирована и не может сама проводить политику противостояния, но она должна быть очень решительной.



И любое отсутствие решительности побуждает Россию попытаться проверить, как далеко она может зайти. И это то, что мы видим. Итак, они попробовали с этими полетами. Теперь они, возможно, попробуют с железной дорогой. Они собираются попробовать и другие вещи. И я думаю, что очень важно, чтобы мы продемонстрировали нашу решительность», - отметила президент.





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