

Закон о деолигархизации продолжает тревожить «Грузинскую мечту»

15.06.2023 15:17





Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе считает, что если Евросоюз не изымет пункт о деолигархизации из 12 рекомендаций, это значит, они в действительности не разделяют подход Венецианской комиссии.



Как пояснил Кобахидзе в беседе с журналистами, если из 12 пунктов не будет изъят пункт о деолигархизация, то будет задействован принятый парламентом закон.



«Если он не будет изъят из 12 пунктов, то будет задействован закон, который мы приняли. Если не изымут пункт о деолигархизации, то получается, что они в действительности не разделяют подход Венецианской комиссии. Если изымут, в этом случае закон будет отменен, если не изымут, закон вступит в силу. Однако мы еще раз обещаем, что ни в коем случае этот закон не будет действовать в Грузии украинскими методами. Этот закон ни в коем случае не будет применяться в Грузии ни для рэкета бизнеса, ни для порочных интересов, которые мы тяжело помним до 2012 года. Мы оставили рэкет бизнеса в прошлом в 2012 году. В Украине на основании этого закона, на основании закона о деолигархизации осуществился рэкет бизнеса. Мы ни в коем случае не будем внедрять этот закон с таким грубым подходом, с подходом рэкета бизнеса», - сказал Кобахидзе.



По его словам, консультации касательно этой темы будут продолжены.



«Естественно, консультации будут, нас обязательно будут интересовать дополнительные разъяснения, мы объясним, в чем противоречие между записью Еврокомиссии и позицией Венецианской комиссии. Конечно, мы открыты для консультаций до конца», - сказал Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





