

Посол ЕС: важно улучшить восприятие Грузии и устранить олигархическое влияние

15.06.2023 15:58





Выступая на мероприятии, организованном неправительственными организациями, посол ЕС в Грузии Павел Герчински подчеркнул, что «из Грузии должны поступать позитивные, конструктивные новости, чтобы улучшить восприятие Грузии среди институтов ЕС и 27 государств-членов».



Посол Герчински признал прогресс, достигнутый в реализации 12 приоритетов, но подчеркнул важность урегулирования нерешенных вопросов. Он пообещал работать с властями Грузии и предложил свою поддержку «для создания очень позитивной атмосферы, которая будет основана на реализации 12 приоритетов, а также на общем восприятии Грузии».



В беседе с представителями СМИ посол подчеркнул важность деолигархизации, одного из 12 приоритетов, и отметил: «мы ожидаем, что Грузия справится с решением вопроса чрезмерного влияния частных интересов на политическую и общественную жизнь». Ссылаясь на опасения, высказанные Венецианской комиссией, посол поддержал системный подход, который укрепляет государственные институты за счет подотчетности, прозрачности, финансирования политических кампаний и выборов, свободы СМИ и судебной реформы.



Комментируя встречу послов ЕС и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили 12 июня, Герчински сказал, что целью встречи было обсуждение отношений между ЕС и Грузией; Однако дополнительных подробностей он не раскрыл.





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