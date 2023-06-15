

Зурабишвили считает, что Россия активизирует вопрос восстановления ЖД через Абхазию

15.06.2023 16:10





Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что Россия активизирует вопрос восстановления железной дороги через Абхазию.



Об этом Зурабишвили заявила в интервью изданию «Украинская правда».



«Я думаю, что ходит много слухов. Думаю, что в основном Россия почувствовала, что есть определенное пространство для маневра, и они сейчас прощупывают (почву – ред.) – это очень типичная российская тактика.



Они проигрывают войну с вами. На мой взгляд, они уже проиграли по многим причинам – политическим, психологическим, международным. Они еще не полностью проиграли в военном плане, но это то, что должно произойти. Другого выхода из сложившейся ситуации нет.



Чувствуя это, они одновременно получают неоднозначные, мягко говоря, сигналы грузинских властей. И теперь они прощупывают, как далеко могут зайти», — сказала Зурабишвили.



По его словам, Россию побуждают к действиям отсутствие проявления достаточной твердости и решимости.



«Я понимаю, что Грузия оккупирована и не может сама проводить политику противостояния, но она должна быть очень решительной.



И любое отсутствие решительности побуждает Россию попытаться проверить, как далеко она может зайти. И это то, что мы видим. Итак, они попробовали с этими полетами. Теперь они, возможно, попробуют с железной дорогой. Они собираются попробовать и другие вещи. И я думаю, что очень важно, чтобы мы продемонстрировали нашу решительность.



Я, безусловно, буду выступать против, как это делала раньше. У меня нет фактических исполнительных прав, чтобы остановить какое-либо из этих решений. Но у меня есть власть более сильная, которую дал мне народ, а не отдельные лица, которые там [в правительстве], и я знаю, что представляю волю большинства грузинского народа. И никто не должен пытаться играть с грузинским народом», — заявила президент.



Железная дорога Россия-Грузия-Армения, проходящая через Абхазию, не функционирует после конфликта 1992-1993 годов.





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