

Останется ли рекомендация по деолигархизации в списке из 12 пунктов — ответ Еврокомиссии

15.06.2023 16:22





По мнению Еврокомиссии, деолигархизация останется в 12 пунктах рекомендаций для Грузии.



Однако в письменном ответе Еврокомиссии, направленном «Netgazeti», указано, что для достижения деолигархизации Грузии следует использовать системный, а не личностный подход.



Еврокомиссия еще раз уточняет, что деолигархизация в Грузии должна осуществляться путем устранения чрезмерного влияния олигархов на экономическую, политическую и общественную жизнь.



Однако Еврокомиссия подчеркивает, что все шаги должны выполнятся с соблюдением рекомендаций Венецианской комиссии.



В частности, в письме отмечается, что вместо личного подхода следует использовать системный. Стоит учесть предупреждение Венецианской комиссии о том, что личный подход, скорее всего, будет неэффективным и рискованным, поскольку может стать опасным инструментом для власть имущих в преследовании политических оппонентов.



Европейская комиссия регулярно призывает власти Грузии придерживаться системного подхода, что отражено в заключении Венецианской комиссии. Такой подход должен включать в себя ряд вопросов, таких как усиление правил финансирования политических партий и избирательных кампаний, изменение существующих механизмов контроля, налогового законодательства, конкурентной политики, борьба с коррупцией на высшем уровне, защита прозрачности и подотчетности в сфере государственных закупок, усиление средств массовой информации, плюрализм, а также прозрачность [деятельности] владельцев медиа и многие другие вопросы», — констатирует Еврокомиссия.



В письме, направленном Netgazeti, Европейская комиссия подчеркивает, что основательная реформа системы правосудия является неотъемлемой частью решения этой сложной задачи.



«Этот приоритет [деолигархизация] остается в силе для Грузии и должен решаться на пути интеграции в Евросоюз. Еврокомиссия продолжит поддерживать Грузию в этом процессе», — говорится в сообщении Еврокомиссии.



Что происходит



12 июня Венецианская комиссия призвала власти Грузии не принимать законопроект о деолигархизации, и причиной этого назвала потенциальную опасность использования закона в политических целях.



Комиссия опубликовала свое заключение после изучения доработанного законопроекта и проведения встреч с властями, оппозицией и представителями гражданского общества в Тбилиси.



Комиссия заявила, что закон использует «персональный», а не «системный» подход к объявлению конкретных лиц «олигархами». В заключении говорится, что меры персонального характера должны быть крайним средством и должны соответствовать принципам политического плюрализма и верховенства права.



Комиссия считает, что законопроект в его нынешнем виде не является ни демократическим, ни эффективным ответом на снижение олигархического влияния.



В целях борьбы с олигархическим влиянием Венецианская комиссия призывает власти Грузии принять следующие меры:



Провести глубокий и всеобъемлющий анализ существующих недостатков системы.



Разработать корректирующее законодательство и меры, включая эффективную политику в области конкуренции, меры по борьбе с коррупцией, повысить прозрачность государственных закупок и владения СМИ, усовершенствовать политику по борьбе с отмыванием денег, ужесточить правила политического финансирования и внести поправки в налоговое законодательство.

Повысить независимость и эффективность основных регулирующих и надзорных органов.

Оценить, как различные институты могут найти пути совместной работы для предотвращения и устранения олигархического влияния.



В целях борьбы с олигархическим влиянием необходимо внедрить комплексную систему, которая будет решать проблему олигархизации посредством целенаправленной стратегии/плана действий и способствовать сотрудничеству между различными сферами права и институтами.



Все вышеперечисленное должно быть реализовано немедленно, прозрачно и подотчетно.



Заявление главы правящей партии Грузии



Если Еврокомиссия разделит подход Венецианской комиссии, согласно которому персонализированный закон не нужен, и если она уберет запись о деолигархизации из 12 пунктов, то в таком случае мы не задействуем этот закон», — заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, говоря о законе «О деолигархизации» и оценке Венецианской комиссии.



Кобахидзе считает, что Венецианская комиссия и Еврокомиссия противоречат друг другу по этому вопросу, а также заявляет, что принятие этого закона не было инициативой правящей партии Грузии.



«Что касается самого содержания – это была не наша идея принимать этот закон, как вы знаете, это была идея Еврокомиссии. Это часть 12 пунктов. Если Еврокомиссия разделит подход Венецианской комиссии, согласно которому персонализированный закон не нужен, и если она уберет пункт о деолигархизации из 12 пунктов, то мы не задействуем этот закон. Венецианская комиссия говорит одно, Еврокомиссия – другое. Если Еврокомиссия договорится с Венецианской комиссией, то в этом случае мы больше не станем задействовать этот закон, а принятый нами же закон будет отменен в феврале», — заявил Кобахидзе.





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