

Кезерашвили не может передать акции ТВ "Формула" – документы заблокировал Национальный реестр

15.06.2023 16:58





Национальное агентство публичного реестра заблокировало передачу 25% акций грузинской оппозиционной телекомпании «Формула» в пользу коллектива – долю на журналистов пытался переоформить бывший министр обороны Давид Кезерашвили.



Одной из основных причин названо просроченное удостоверение личности Кезерашвили.



Реестр счел не соответствующей требованиям доверенность, заверенную нотариусом в Лимассоле, на Кипре. В ней указаны имя, фамилия, личный номер и дата рождения Кезерашвили для его идентификации.



"Но у Давида Кезерашвили нет действующего документа, удостоверяющего личность, (срок действия документа истек)", — заявили в Агентстве.



Кезерашвили, который находится за пределами Грузии, намеревался передать 25% из принадлежащей ему 51% доли в уставном капитале ООО «Формула» в пользу созданной журналистами организации “Формула свободы”, через доверенное лицо Софью Британчук.



Также у реестра возникли вопросы к новому юридическому адресу, и вопросы к документам от организации, которому передается часть акций.



Кезерашвили заявил, что отказывается от владения контрольного пакета телеканала “Формула” и передает половину своей доли коллективу в апреле этого года. Решению Кезерашвили предшествовало скандальное журналистское расследование BBC, где говорится о возможной причастности бывшего министра к делу “о колл-центрах”.



Давид Кезерашвили был начальником Финансовой полиции в 2004-2006 годах, а затем до 2008 года занимал пост министра обороны. Позже он перешел в частный бизнес. В 2012 году, после смены власти, против него было возбуждено несколько уголовных дел. По двум из них он был заочно оправдан. В 2014 году суды Франции и в 2016 году суд Лондона отказали в его экстрадиции в Грузию.

Тбилисский апелляционный суд 21 марта этого года оставил в силе вердикт суда первой инстанции и Кезерашвили должен выплатить в пользу министерства обороны Грузии 5 060 000 евро по делу о злоупотреблении служебным положением и присвоении/растрате госсредств.

Правящая партия Грузии называет Давида Кезерашвили “олигархом” и утверждает, что он из-за границы пытается управлять процессами в Грузии. Защита Кезерашвили заявляет, что судебное преследование Кезерашвили связано с редакционной политикой принадлежащей ему оппозиционной телекомпании “Формула”.



Источник: Новости - Грузия

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