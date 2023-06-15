

Народный защитник Грузии встретился с бастующими шахтерами

15.06.2023 17:02





Сегодня, 15 июня Народный защитник Грузии Леван Иоселиани прибыл в город Чиатура, где встретился с бастующими шахтерами, которые требуют от компании «Georgian Manganese» («Грузинский марганец») обеспечить им достойные условия труда и повысить заработную плату. Десять из них объявили голодовку.



По словам Иоселиани, его представители уже два дня находятся в Чиатуре и ознакомились с ситуацией на месте. Народный защитник отмечает, что указанный протест имеет для него, как омбудсмена большое значение, поскольку он связан с основным правом человека — правом на труд:



«Нам известны их требования. Мы делаем все, что в наших возможностях, и будем продолжать, чтобы между сторонами было достигнуто соглашение, они этого ожидают. Эти люди не настроены радикально, они готовы идти на уступки, но в то же время призывают к уступкам другую сторону. Я знаю, что есть назначенный государством медиатор, который работает над этим вопросом. Мы участвуем в мониторинге трудовой инспекции и получаем от них информацию об их трудовых правах и положении. Мы максимально стараемся, чтобы позиции были сближены, условия труда должны соответствовать международным стандартам», — сказал Народный защитник.



Работники шахт компании «Georgian Manganese» протестуют уже девятый день. Объявившие голодовку протестующее, находятся в палатках установленных у здания Мэрии Чиатура, третий день они не принимают пищу.





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