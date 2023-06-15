

Арахамия: главное препятствие для Грузии на пути получения статуса кандидата – заключение Ники Гварамия

15.06.2023 18:10





Руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия утверждает, что в Европейском Союзе и Европарламенте, нет ни одного сторонника заключения журналиста Ники Гварамия.



Украинский политик опубликовал соответствующий пост в соцсетях после интервью президента Грузии «Украинской правде», в котором Саломе Зурабишвили сказала, что пока не приняла решения о помиловании Гварамия.



«Сегодня я слушал интервью президента Грузии Саломе Зурабишвили. По моей оценке, она очень хорошо понимает вызовы, стоящие перед страной, ожидающей получения статуса кандидата. Главным препятствием в этом списке – лишение свободы оппозиционного журналиста Ники Гварамия.



Если Грузия желает построить демократическое государство, естественно главным фундаментом должна быть защита свободы слова. Вы не найдете никого в Европейском Союзе и Европарламенте, кому понятно заключение Ники Гварамия.



Этот вопрос стоит выше политики и требует немедленного решения. Заключение журналиста перекрывает путь в Евросоюз. Интервью президента показывает, что все одинаково понимаем важность этой проблемы», — цитирует Давида Арахамия сайт телеканала Formula.



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