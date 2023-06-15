

Национальный киноцентр стал мишенью министра культуры

15.06.2023 21:41





За увольнением директора Национального киноцентра Грузии Гаги Чхеидзе 18 марта 2022 года последовало сокращение финансирования, структурная реорганизация и серия увольнений. Некоторые сотрудники считают это политически мотивированной местью со стороны министра культуры Теи Цулукиани.



Почему это важно?



Цулукиани дольше всех находится на посту министра в правительстве «Грузинской мечты». Работая министром юстиции с мая 2021 года, а замети министром культуры она самовольно уволила ряд профессиональных публичных служащих, которых заменяли лояльными к правящей партии лицами. Многие из них обратились в суд. По данным НПО «Международная прозрачность – Грузия» на февраль 2022 года, бюджет потерял 332 172 лари из-за «незаконного увольнения» сотрудников во время пребывания Цулукиани на посту министра юстиции. После аналогичных событий, которые развивались в Национальном музее Грузии и Книжном центре подобная практика была реализована и в Киноцентре.



Чем было это вызвано?

Судя по всему, репрессии были вызваны открытым письмом сотрудников Киноцентра об угрозе его независимости.



18 марта 2022 года с должности директора Киноцентра был уволен действующий руководитель Тбилисского кинофестиваля Гага Чхеидзе. 31 мая 2023 года Институт Гёте опубликовал статью, в которой говорилось, что увольнение Чхеидзе из Киноцентра связано с тем, что он поддерживает Украину.

Министерство через Киноцентр заявило, что обвинения были «ложными и совершенно неприемлемыми». «Киноцентр оставляет за собой право пересмотреть свое решение относительно продолжения финансирования кинофестиваля, проводимого под руководством Гаги Чхеидзе».



5 июня сотрудники Киноцентра опубликовали открытое письмо, в котором выразили обеспокоенность по поводу независимости центра. Позже это письмо исчезло с сайта.

Что происходит сейчас?



Исполняющим обязанности директора и финансовым менеджером Национального киноцентра министр культуры Теа Цулукиани назначила Кобу Хубуная.



Никакого отношения Хубунаия к киноиндустрии и искусству не имеет. Во время пребывания в должности министра юстиции Теи Цулукиани он работал заместителем начальника Национального агентства по профилактике правонарушений, наказаний, не связанных с лишением свободы, и пробации Министерства юстиции.



После своего назначения Хубуная занялся «реорганизацией» Национального киноцентра.



В рамках реорганизации уволены со своих должностей заместители директора Мако Чилашвили и Нино Кухалашвили, и решение об их увольнении войдет в силу с 12 июля. Решение об упразднении этих должностей утвердила министр юстиции Теа Цулукиани, внеся изменение в штатное расписание.

Хубунаия назначил Бачо Одишарию, телеведущего «Пос ТВ», заместителем начальника Департамента кинопроизводства Национального киноцентра.



Какие заслуги имеются у Национального киноцентра?



Успех грузинского кино в последнее время – заслуга Киноцентра, так как он оказывает финансовую поддержку грузинскому кинопроизводству, способствует популяризации грузинского кино в мире и сохраняет грузинское кинонаследие. Центр также реализует образовательные проекты по продвижению кинообразования и организует конкурсы и мероприятия, связанные с кино. В частности, он ежегодно спонсирует 11 международных кинофестивалей в Грузии.



«Реорганизация» Киноцентра на принципах партийной лояльности, особенно на фоне того, что новое руководство не знакомо с этой темой, скорее всего, нанесет ущерб прошлой деятельности Центра и подчинит его партийным интересам правящей партии, что будет препятствовать его самостоятельности в процессе выполнения возложенной на него миссии.



Что будет дальше?

Сотрудники Национального киноцентра требуют приостановить процесс реорганизации до тех пор, пока группа профессионалов киноиндустрии не выберет нового директора на справедливой, прозрачной и конкурентной основе. В последние дни они тщетно пытались встретиться с новоназначенным директором.



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