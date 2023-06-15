

Европарламент обвинил РФ в разрушении Каховской ГЭС

15.06.2023 22:36





Депутаты Европарламента обвинили Россию в разрушении Каховской ГЭС, назвав это военным преступлением. По их мнению, в связи с этим должны быть приняты "соответствующие меры".



Депутаты призвали ЕС продолжать поддерживать Украину, а также ввести новые санкции против России и использовать замороженные активы российских миллиардеров для восстановления Украины.



Представительство России при ЕС в ответ заявило, что дебаты Европарламента подтвердили, что Евросоюз "автоматически приписывает России любые преступления Киева". Также представительство подчеркнуло, что именно "бесконтрольная накачка Украины западным вооружением, в том числе поставляемым странами — членами ЕС, делает возможным совершение подобных преступлений".





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