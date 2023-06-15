

В Конгресс США внесен закон о конфискации российских активов

15.06.2023 23:12





Американские сенаторы подготовили законопроект, который даст Джо Байдену право конфисковывать российские государственные активы и передавать их Украине. Обе партии усиливают давление на президентскую администрацию и союзников США с целью найти способы оплатить на восстановление разрушенной войной страны за счет денег России, а не американских налогоплательщиков, пишет Financial Times.



Законопроект в четверг должны внести Джим Риш, наиболее высокопоставленный представитель республиканцев в сенатском комитете по международным отношениям, и демократ Шелдон Уайтхаус из комитета по юриспруденции. Документ возлагает «финансовую ответственность за восстановление Украины» на Россию и дает президенту США право «конфисковать» замороженные активы российского государства в США, включая резервы ЦБ, для быстрой передачи Украине.



Сенаторы также призывают Байдена инициировать создание с зарубежными партнерами «общего международного компенсационного механизма» в качестве дополнительного способа передачи Киеву арестованных российских капиталов.





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