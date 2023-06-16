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Минюст: Грузия вновь получила наивысшуюю оценку в плане борьбы с треффикингом
16.06.2023 11:52
Согласно отчету Госдепартамента США от 15 июня 2023 года, Грузия по-прежнему находится на самом высоком уровне по мерам, принимаемым против торговли людьми (треффикинга), а среди 188 стран мира уже восьмой год сохраняет за собой место в т.н первой корзине.
В этом году только 30 стран заняли место в высшей шкале оценки. В связи с этим Министерство юстиции Грузии распространяет информацию.
По сообщению Минюста, в этом году Грузия является единственной в регионе среди «стран расширения», имеющих наивысшую оценку Госдепартамента США и стоящих рядом со странами ЕС — Германией, Францией, Бельгией, Австрией, Нидерландами, Швецией, Люксембургом по эффективности борьбы с торговлей людьми.
«Согласно отчету Госдепартамента США, Грузия полностью соответствует стандартам по борьбе с треффикингом, продолжает принимать решительные, устойчивые, последовательные и скоординированные меры по борьбе с торговлей людьми, что обуславливает наивысшую оценку страны.
Лидирующая позиция Грузии в отчете Госдепартамента США и прогресс, достигнутый за отчетный период, являются результатом эффективной работы Межведомственного координационного совета, реализующего меры по борьбе с торговлей людьми.
Совет возглавляет министр юстиции Грузии, а в его состав входят представители всех соответствующих государственных ведомств, аппарата Народного защитника, неправительственных и международных организаций», — говорится в информации.
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