

Молдова выслала 45 дипломатов и сотрудников посольства России

15.08.2023 00:27





Сорок пять дипломатов и сотрудников посольства России в Молдове в понедельник, 14 августа, вылетели из Кишинева в Россию. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает NewsMaker.



Отмечается, что по решению Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы российское диппредставительство в Кишиневе покинули 22 дипломата и 23 представителя технического персонала вместе с семьями.



Самолет, на котором российских дипломатов должны были доставить в Москву, в 05:30 приземлился в аэропорту Кишинева. Всех покидающих страну сотрудников российского посольства доставили в аэропорт на двух автобусах и нескольких легковых автомобилях. Журналистов в аэропорт не допустили.



Читайте также: В Молдове закрывают центры размещения украинских беженцев



Напомним, 26 июля правительство Молдовы решило сократить количество аккредитованных дипломатов из России, что связано со шпионским скандалом.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





