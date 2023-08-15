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Молдова выслала 45 дипломатов и сотрудников посольства России


15.08.2023   00:27


Сорок пять дипломатов и сотрудников посольства России в Молдове в понедельник, 14 августа, вылетели из Кишинева в Россию. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает NewsMaker.

Отмечается, что по решению Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы российское диппредставительство в Кишиневе покинули 22 дипломата и 23 представителя технического персонала вместе с семьями.

Самолет, на котором российских дипломатов должны были доставить в Москву, в 05:30 приземлился в аэропорту Кишинева. Всех покидающих страну сотрудников российского посольства доставили в аэропорт на двух автобусах и нескольких легковых автомобилях. Журналистов в аэропорт не допустили.

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Напомним, 26 июля правительство Молдовы решило сократить количество аккредитованных дипломатов из России, что связано со шпионским скандалом.


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