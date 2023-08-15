|
|
|
Молдова выслала 45 дипломатов и сотрудников посольства России
15.08.2023 00:27
Сорок пять дипломатов и сотрудников посольства России в Молдове в понедельник, 14 августа, вылетели из Кишинева в Россию. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает NewsMaker.
Отмечается, что по решению Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы российское диппредставительство в Кишиневе покинули 22 дипломата и 23 представителя технического персонала вместе с семьями.
Самолет, на котором российских дипломатов должны были доставить в Москву, в 05:30 приземлился в аэропорту Кишинева. Всех покидающих страну сотрудников российского посольства доставили в аэропорт на двух автобусах и нескольких легковых автомобилях. Журналистов в аэропорт не допустили.
Читайте также: В Молдове закрывают центры размещения украинских беженцев
Напомним, 26 июля правительство Молдовы решило сократить количество аккредитованных дипломатов из России, что связано со шпионским скандалом.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна