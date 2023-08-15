

Каладзе обеспокоен расширением кафе и баров на проспекте Агмашенебели

15.08.2023 11:33





По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, открытые кафе и бары на проспекте Агмашенебели должны быть уменьшены в площади, а указанная проблема должна быть упорядочена до 25 августа. Об этом Каха Каладзе заявил на заседании мэрии Тбилиси.



Он поручил городской инспекции демонтировать открытые кафе и бары, если они не обратятся в мэрию с соответствующим проектом по уменьшению площади до 24 августа.



Как отметил мэр столицы, нынешняя ситуация на проспекте Агмашенебели не может оставаться неизменной.



«Если до 25 августа указанные пространства не будут обустроены в рамках закона, наши соответствующие службы, муниципальная инспекция, демонтируют их… Если до 24 августа не будет соответствующих предложений как это все урегулировать и упорядочить с архитектурной точки зрения, разумеется, нам придется будет действовать и упорядочить, потому что очень много людей выражает свое беспокойство», - заявил Каладзе.





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