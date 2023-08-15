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Серго Чихладзе: У нас во власти люди, которых спасение людей не радует, а огорчает!
15.08.2023 14:02
То, что мы слышим от Кобахидзе, Сарджвеладзе и других представителей «Грузинской мечты» - это безмерное зло. У нас у власти люди, которых спасение людей не радует, а огорчает! – заявил журналистам представитель партии «Стратегия Агмашенебели» Серго Чихладзе.
По его словам, люди, выжившие во время стихийного бедствия в результате собственных действий, не вписываются в сценарий «Грузинской мечты», согласно которому люди в ареале стихии погибли моментально.
По оценке Чихладзе, есть много вопросов и сомнений относительно последствий стихийного бедствия в Шови, которые еще более усиливаются заявлениями высоких должностных лиц «Грузинской мечты».
Как он отметил, реакция властей на кризис была неадекватной, неэффективной и запоздалой.
«Интерпелляция — важный рычаг парламентской жизни, и этот рычаг нужно использовать. Конечно, мы будем участвовать в процесс е интерпелляции. Министр внутренних дел должен ответить на вопросы, связанные с его подключением к процессу, насколько оно было эффективным и адекватным. Особенно много вопросов вызвали неадекватные заявления министра ВД, что еще больше усиливает сомнения», - заявил Серго Чихладзе.
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