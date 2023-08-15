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Гиги Церетели: Главной задачей должно быть не создание комиссии, а смена власти
15.08.2023 16:04
Нынешний парламент никаких правил не соблюдает, поэтому главной задачей должно быть не создание комиссии, а смена власти, - так председатель политсовета «Европейской Грузии» Гиги Церетели оценивает требование создать в парламенте Грузии следственную комиссию в связи с трагедией, произошедшей в Шови.
Как отметил Гиги Церетели, инициатива следственной комиссии не может получить какое-либо развитие в этом парламенте.
«В любом нормальном парламенте, где признаются правила и законы, создание следственной комиссии по такому трагическому поводу, особенно когда есть много вопросов, было бы правильной инициативой, однако нынешний парламент никаких правил не соблюдает. Он ориентирован на отстаивании позиции большинства и изо всех сил старается, чтобы ни на какие существующие вопросы не были даны ответы. Это еще раз указывает на то, что наша главная задача не в том, чтобы создать комиссию, а в том, чтобы сменить такого рода власть», - заявил Гиги Церетели.
Эту информацию распространяет пресс-служба «Европейской Грузии».
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