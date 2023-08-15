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Фонд Сороса сворачивает свои проекты в ЕС - Reuters
15.08.2023 16:07
Фонд "Открытое общество", благотворительная организация, основанная миллиардером Джорджем Соросом, планирует отозвать или прекратить большую часть проектов в Европейском Союзе, поскольку она переключает внимание на другие части мира.
Как сообщает Reuters со ссылкой на электронное письмо, отправленное сотрудникам, благотворительная сеть откажется от работы, связанной с внутренними европейскими делами, и сосредоточится на регионе в контексте более крупных глобальных проблем.
"В конечном счете, новое утвержденное стратегическое направление предусматривает вывод и прекращение значительной части нашей текущей работы в Европейском Союзе, перенос нашего внимания и выделение ресурсов на другие части мира", — говорится в электронном письме.
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"Это изменение не является отражением прошлой работы и большого вклада сотрудников за эти годы, а скорее дальновидным решением, основанным на будущих возможностях оказать значительное влияние".
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