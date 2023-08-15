

Яго Хвичия: Сомневаюсь, что визит министра ВД в парламент будет более информативен, чем его комментарии иза пределами здания парламента

15.08.2023 18:52





Интерпелляция – это своего рода возможность выразить эмоции. Сомневаюсь, что визит министра внутренних дел в парламент будет более информативен, чем комментарии, сделанные за пределами парламента, – заявил журналистам депутат от «Гирчи» Яго Хвичия.



Кроме того, по словам Хвичия, «Гирчи» не препятствовала созданию ни одной из следственных комиссий в парламенте, и в этом раз будет действовать так же.



«Верю, что то, что произошло в Шови, не было насильно устроено властями, но можно ли было это предотвратить и в чем вина власти, об этом должны говорить компетентные люди. А сейчас то, что высказывают мои коллеги, во всех вариантах будет выглядеть как политическая спекуляция, и я не хочу устраивать политические спекуляции на трагедии», — заявил журналистам Яго Хвичия.





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