

Гарибашвили провел заседание экономического совета

15.08.2023 20:26





Под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили состоялось заседание экономического совета. На заседании в администрации правительства были рассмотрены положительные тенденции в экономике страны.



Среди обсужденных вопросов были низкий уровень инфляции и динамика исполнения бюджета. Как отметил министр финансов Лаша Хуцишвили, в июле годовая инфляция потребительских цен составила 0,3 процента по сравнению с 6 месяцами 2023 года.



По показателям бюджет перевыполнен.



Глава правительства заслушал информацию о ходе реализации инфраструктурных проектов в регионах.



Как отметил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе, министерство исполнило госбюджет за 6 месяцев 2023 года с превышением на 13,5% или 1 331,1 млн лари.



По решению премьер-министра объявлено 8 тендеров на развитие 11 мест, отобранных на первом этапе в рамках новой 5-летней программы развития городов и курортов.



Среди обсужденных вопросов были также положительные тенденции в направлении туризма. Как отметил вице-премьер-министр, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, доход, полученный от поездок в I-II квартале 2023 года, превысил показатель 2019 года и был зафиксирован рекордный показатель в размере 1 804 529 935 долларов США, что на 123,9% больше, чем в 2019 году.



По сравнению с 2022 годом доходы от путешествий выросли на 57,9%. Всего по состоянию на I-II квартал 2023 года Грузия получила 1,8 миллиарда долларов дохода от международных поездок.



Также обсуждались возможности добавления новых авианаправлений и увеличения интенсивности полетов с Китаем. Отмечалось, что увеличение интенсивности полетов с разными странами и ввод новых авианаправлний будет способствовать развитию туризма и авиационного сектора в стране.



На заседании обсудили ход реализации крупных экономических проектов и шаги, которые предстоит предпринять в этом направлении в будущем.



Информацию распространяет администрация правительства Грузии.





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