

Каладзе обещает надежно защитить новую трассу Ваке-Сабуртало от камнепада

15.08.2023 22:20





Мэрия Тбилиси вводит ограничения на движение по новой трассе Ваке-Сабуртало после камнепада в минувший понедельник, сообщает агентство «Новости-Грузия».



Мэр Каха Каладзе сказал сегодня, что скалу нужно укрепить заново, и на это понадобится месяц. Защитные сети будут сняты и заменены на новые, более надежные и современные конструкции, пообещал Каладзе.



На время ремонта движение на шоссе Чабуа Амирэджиби, от тоннеля до ул. Тамарашвили, будет осуществляться только по одной полосе.





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