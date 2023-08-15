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Каладзе обещает надежно защитить новую трассу Ваке-Сабуртало от камнепада
15.08.2023 22:20
Мэрия Тбилиси вводит ограничения на движение по новой трассе Ваке-Сабуртало после камнепада в минувший понедельник, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Мэр Каха Каладзе сказал сегодня, что скалу нужно укрепить заново, и на это понадобится месяц. Защитные сети будут сняты и заменены на новые, более надежные и современные конструкции, пообещал Каладзе.
На время ремонта движение на шоссе Чабуа Амирэджиби, от тоннеля до ул. Тамарашвили, будет осуществляться только по одной полосе.
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