

Экс-посол США в НАТО: для вступления в Альянс Грузия должна демонстрировать демократические принципы

16.08.2023 11:31





Бывший посол США в НАТО Дуглаc Льют заявил, что для вступления в Альянс Грузия должна демонстрировать демократические принципы — «демократию, индивидуальные свободы и верховенство закона». Так американский дипломат и генерал-лейтенант США в запасе ответил на вопрос: в какой помощи Грузия нуждается от Альянса на данном этапе?



Льют отмечает, что НАТО и Грузию связывает «особое», «уникальное партнерство». И так называемый «План действий по членству» (Membership Action Plan, MAP) в Альянсе для Грузии «не является обязательным требованием».



«Это — обычный, традиционный способ для нечленов <НАТО>. Хотя мы видим, что Финляндия присоединилась и без этого, Швеция тоже скоро присоединится. На Вильнюсском саммите стало известно, что Украине MAP тоже не понадобится.



Итак, что же нужно? Я думаю, что снова и снова мы должны возвращаться к соглашению об учреждении НАТО. Ему почти 75 лет. В статье 10 договора подчеркиваются требования, которым должны соответствовать новые члены — три основных требования», — поясняет дипломат.



Первое, по словам Льюта, заключается в том, чтобы все члены НАТО пришли к консенсусу по вступлению нового члена Альянса.



«Конечно, сейчас этого нет ни в случае Грузии, ни в случае Украины», — говорит Льюит.



Второе — вносить вклад в коллективную оборону НАТО.



«Страна-претендент должна быть в состоянии внести свой вклад в коллективную оборону НАТО, то есть иметь возможность не только защищать себя, но и участвовать в защите других, вносить свой вклад. В данном случае позиция Грузии очень сильна, особенно с точки зрения контрибуции в миссии в Афганистане», — заявляет Льют.



И третье требование — демонстрация демократических принципов стран-членов Альянса.



«Страна, которая хочет стать членом НАТО, должна продемонстрировать демократические принципы, предусмотренные Договором о союзничестве. Это — демократия, индивидуальные свободы и верховенство закона. Если прогресс в этих направлениях будет достигнут, то Грузия и Украина станут членами НАТО», — заключил американский дипломат.



SOVA

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