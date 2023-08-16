

Анджей Дуда: Лех Качиньский был сторонником дальнейшего расширения НАТО, включая Украину и Грузию

16.08.2023 12:29





Лех Качиньский был сторонником вступления Украины и Грузии в НАТО, над ним смеялись, но история показала, что он был прав. Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил во время выступления на церемонии, посвященной Дню польской армии.



«Ровно 3 дня назад прошло 15 лет с момента исторической речи президента Леха Качиньского в Тбилиси во время российской агрессии, в тот момент, когда российские танки направлялись к столице Грузии. Храбрый президент Республики Польша вместе с другими храбрыми лидерами нашего региона из центра Тбилиси призвал свободный мир объединиться и сопротивляться имперским попыткам России… И он предупредил их: «Сегодня - Грузия, завтра - Украина, послезавтра - страны Балтии, а после, наверное, может настать черед и моей страны, Польши!». Мы очень хорошо помним эти слова. Профессор Лех Качиньский, мой учитель, был большим сторонником дальнейшего расширения НАТО, включая Украину и Грузию, что обеспечило бы безопасность для всего нашего региона. К сожалению, тогда его не послушали, на него нападали, ужасно над ним смеялись, отвергали его идеи. Но он был прав. История это доказала», - заявил Дуда.





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