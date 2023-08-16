

Пока Россия оккупирует 20% территории Грузии, говорить о братстве невозможно - депутат от ГМ

16.08.2023 15:10





Пока Грузия находится в положении, когда 20% ее территории оккупированы Российской Федерацией, конечно, о братстве говорить невозможно, - так ответил депутат «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе на вопрос касательно ситуации, когда в зале Black Sea Arena на концерте The Killers солист вывел на сцену российского драммера и это вызвало протест.



Что касается реакции слушателей, пришедших на концерт, то, как отметил Сарджвеладзе, это отдельный вопрос и он не думает, что «отдельные реакции следует переоценивать».



«Если кто-то хочет, чтобы грузины и русские были братьями, в таком случае безальтернативно в повестке дня стоит главный приоритет - должна произойти деоккупация Грузии - все вопросы этим начинаются и заканчиваются!



Важно понимать рационально, прагматично и всем усвоить, что деоккупация для этой страны является неприкосновенным и приоритетом номер один. Никто не должен забывать, будь то грузин или иностранец, что для Грузии это главное. Это то, с чем мы никогда не сможем примириться!», - заявил депутат Михаил Сарджвеладзе.



Вчера во время концерта на Black Sea Arena солист The Killers вывел из зала на сцену российского барабанщика. За этим последовал протест слушателей. Часть людей покинула концерт в знак протеста.





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