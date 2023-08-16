

Сарджвеладзе: Территориальная целостность Грузии, как и Украины, это идея, которой не может быть альтернативы

16.08.2023 15:35





«Территориальная целостность Грузии, как и Украины, – это идея, которая просто не может иметь альтернативы», — заявил член «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе, комментируя заявление директора офиса генсека НАТО.



По его словам, со всех сторон нужно учитывать, что Грузия ни при каких условиях не согласится на оккупацию своих территорий.



«Поэтому при поиске любого решения каждый должен иметь в виду, что, например, в случае с Грузией, Грузия никогда не сможет присоединиться к оккупации своих территорий с какими-либо оговорками или условиями. Предположительно, у украинской власти и народа Украины такое же отношение. Поэтому всем, кто говорит о евроатлантической интеграции Грузии или Украины, придется это учитывать. Именно в этом и заключается сложность, однако делать такого рода предложения в поисках решения, если рассматривать это как предложение, категорически неприемлемо», — заявил Сарджвеладзе.



Директор офиса генсека НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украина может стать членом альянса в обмен на уступку территории России.







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