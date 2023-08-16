

Госминистр Грузии провела ознакомительную встречу с представителем Детского фонда ООН в Грузии

16.08.2023 16:51





Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани провела ознакомительную встречу с представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Грузии Джеспером Моллером.



Как сообщили в аппарате госминистра, Теа Ахвледиани поблагодарила иностранного дипломата за активную поддержку ЮНИСЕФ в процессе реализации обоих направлений, входящих в компетенцию аппарата госминистра, — как примирения и взаимодействия, так и политики гражданского равноправия и интеграции.



«Госминистр рассмотрела ситуацию с безопасностью, гуманитарной ситуацией и правами человека в оккупированных регионах Грузии. Особое внимание было уделено запрету образования на родном языке в Гальском и Ахалгорском районах, что является грубым нарушением основных прав детей. В этом контексте Теа Ахвледиани подчеркнула необходимость продолжения усилий международных партнеров по обеспечению защиты основных прав населения, затронутого конфликтом.



Государственный министр также рассказала о ходе реализации политики примирения и взаимодействия, которая служит улучшению социально-экономического положения пострадавшего от конфликта населения в условиях сложной гуманитарно-правовой ситуации на местах, а также углубление диалога между искусственно разделенным обществом на основе общих интересов и восстановления доверия.



Кроме того, Теа Ахвледиани представила представителю ЮНИСЕФ приоритеты и видение будущего государственной стратегии гражданского равенства и интеграции на 2021-2030 годы.



Со своей стороны Джеспер Моллер очень положительно оценил усилия правительства Грузии и пообещал госминистру свою полную поддержку в процессе реализации обеих политик в рамках компетенции госминистра», — говорится в сообщении администрации госминистра.



Стороны договорились продолжить тесное взаимодействие по этим и другим вопросам.







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