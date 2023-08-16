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К промежуточным/внеочередным выборам избраны члены участковых избирательных комиссий
16.08.2023 16:58
Окружные избирательные комиссии избрали членов и руководителей участковых избирательных комиссий на промежуточных выборах в парламент Грузии и внеочередных выборах мэра Гурджаани, которые должны состояться 1 октября. Информацию распространяет Центральная избирательная комиссия.
По их данным, на 1064 вакантных места в 133 участковых избирательных комиссиях были зарегистрированы заявления 1092 желающих.
«Окружные избирательные комиссии при отборе членов и руководителей участковых избирательных комиссий руководствовались установленными законодательством критериями. Также учитывая рекомендации, разработанные ЦИК, в том числе профессиональный и избирательный опыт конкурсантов, непредвзятая деятельность в избирательной администрации, участие в образовательных проектах избирательной администрации.
Из числа 1056 избранных руководителей и членов участковых избирательных комиссий -
14 голосами избрано 746 лиц;
13 голосами избрано 297 лиц;
12 голосами избраны 13 лиц.
Напомним, что 1 октября избиратели изберут мажоритарного депутата парламента от Гори-Каспи и мэра Гурджаани. Голосование с использованием аппаратов верификации избирателей, голосования и подсчета голосов пройдет на 103 избирательных участках, в нем примут участие 85,3% от общего числа избирателей. На остальных 30 избирательных участках голосование пройдет по существующим правилам, однако бюллетени на этих участках будут оцифрованы, загружены на соответствующую платформу и будут доступны для всех заинтересованных сторон», - говорится в информации.
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