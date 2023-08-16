

Швейцария присоединилась к ограничениям ЕС по выданным Россией проездным документам

16.08.2023 20:42





Швейцария присоединилась к правилам Евросоюза, запрещающим предоставлять шенгенские визы по российским документам, выданным жителям оккупированных Россией территорий Грузии Абхазии и т.н. Южной Осетии (Цхинвальский регион Грузии) после 26 августа 2008 года, а также жителям некоторых районов, которые не контролируются Украиной и которые в Берне и Брюсселе считают "оккупированными" Россией. Об этом сообщило швейцарское правительство - Федеральный совет.



Оно пояснило, что ЕС "ранее разъяснил текущую практику в этом отношении", а Федеральный совет "принял это правило на своем заседании 16 августа". В этой связи жители Абхазии, Южной Осетии, а также некоторых регионов Украины "больше не могут получить шенгенскую визу или пересечь внешнюю шенгенскую границу с проездным документом, выданным Россией". "Не признаются обычные паспорта и дипломатические паспорта, виды на жительство для лиц без гражданства, удостоверения на возвращение и документы, удостоверяющие личность моряков", - говорится в сообщении.



В Берне не уточнили, о каких конкретно районах, более не контролируемых Украиной, идет речь. Что же касается Абхазии и Цхинвалського региона (т.н. Южной Осетии), то Швейцария, согласно сообщению, не будет принимать для получения шенгенской визы документы, если они были выданы после 26 августа 2008 года. Правительство напомнило, что Россия заявила о признании независимости Абхазии и т.н. Южной Осетии в августе 2008 года, тогда как Швейцария по-прежнему считает их "неотъемлемой частью Грузии". "Несмотря на ограничения, визы могут выдаваться по гуманитарным соображениям, по соображениям национальных интересов или в связи с международными обязательствами", - резюмировал Федеральный совет.



Не входящая в ЕС Швейцария ранее поддержала санкции Евросоюза против России, введенные в связи с ее специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. В этот список включена и Швейцарская Конфедерация.





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