

Лидер «Мечты» извинился за грязь, которую он вылил на пострадавшего в стихии Давида Джеладзе

16.08.2023 20:45





Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что сожалеет о том, что причинил боль Давиду Джеладзе — одному из выживших после трагедии в Шови.



По словам Кобахидзе, он лично встретился с Джеладзе и услышал от него «невероятную, удивительную историю» о спасении в Шови.



Председатель партии власти заявил, что Давид Джеладзе — «храбрый, рачинский мужчина», который «сделал все, чтобы вывезти племянницу на самую безопасную территорию». И ради этого, по словам политика, Джеладзе прошел сложный путь, «превзойдя самого себя».



Ираклий Кобахидзе заявил, что до личной встречи он пообщался в Давидом Джеладзе по телефону.



«В первую очередь, хочу поделиться с вами своими человеческими впечатлениями. Дато — сердечный человек, рачинский мужчина — это хочу сказать, в первую очередь. Он детально вспомнил историю, которая с ним произошла, — невероятная, удивительная история. <> Он просто превзошел самого себя — это я обязательно хочу подчеркнуть, говоря о нем», — заявил Кобахидзе.



Лидер «Грузинской мечты» пояснил, что фотографию, где Давид Джеладзе вместе с ребенком перебирается по оползню, он видел впервые и воспринял как фейковое фото — потому, что в соцсетях «часто распространяются полностью фальшивые фотографии».



Ираклий Кобахидзе «выразил сожаление, что причинил боль Дато Джеладзе». Политик заявил, что «это очень печально».



«Я хотел бы выразить свое сожаление, что причинил боль Дато Джеладзе, о чем он и сказал. Конечно, это очень печально. <> Мы встретились и поговорили обо всем, он объяснил свою историю, я — объяснил свое <заблуждение>.



Главное, что он <> выжил, его племянница выжила, его семья выжила, и, конечно, в этом есть очень большая его заслуга и заслуга того пути, который он прошел вместе со своей племянницей», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Напомним, 14 августа лидер партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что история о том, как ребенок боролся со стихией в Шови в течение трех часов — «пустая ложь», «спекуляции», «неверная информация».



Кобахидзе также подверг сомнению историю Давида Джеладзе, согласно которой он перебрался через грязевую массу, перейдя с одного берега на другой. Политик заявил, что все это нужно «перепроверить».



Курорт Шови (регион Рача) стал местом трагедии 3 августа — сошел оползень. Поднявшаяся река снесла автомобильный мост. На место трагедии вылетели 2 спасательных вертолета пограничной полиции для эвакуации населения. Из зоны стихийного бедствия вывезены 210 человек.





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