

Чиновник НАТО назвал ошибкой свои слова о варианте вступления Украины в НАТО в обмен на отказ от части территорий

16.08.2023 22:37





Руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен назвал ошибкой сказанные им ранее слова о возможном варианте сдачи Украиной части территории РФ в обмен на членство в НАТО.



"Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине, и я не должен был так говорить. Это была ошибка", - сказал Йенссен в комментарии норвежскому порталу VG в среду.



Как сообщалось, руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может стать членом Альянса в случае территориальных уступок РФ, но подчеркнул, что такое решение должен принимать только Киев.



Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя слова Стиана Йенссена, заявил, что разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы. "Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России. В интересах евроатлантической безопасности обсуждать пути ускорения победы Украины и обретения ею полноправного членства в НАТО", - написал Николенко в Facebook.





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