

Во втором квартале 2023 года госграницу Грузии пересекали 4 918 036 раз

17.08.2023 11:22





Во втором квартале 2023 года (апрель-июнь) государственная граница Грузии была пересечена 4 918 036 раз. 30% пересечений границы совершили граждане Грузии, 70% - иностранные граждане.



Более конкретно, согласно статистическим данным, опубликованным на сайте МВД Грузии, пересечение границы чаще всего наблюдалось на таможенно-пропускном пункте пропуска Сарпи. В частности, количество людей, въезжающих в страну с Сарпи, составляет 811 031.



За указанный период въезд иностранных граждан в Грузию был зафиксирован 1 754 992 раза, а выезд – 1 683 567 раз, тогда как в 2022 году эти показатели составили 1 100 087 и 1 029 118 соответственно.



Среди стран, из которых граница Грузии пересекалась больше всего раз, первое место занимает Россия, из которой въезд в страну зафиксирован 443 624 раза, а выезд - 427 443 раза. На втором месте Турция - 413 127 въездов; 406 268 выездов 406 268. По количеству пересечений в первую шестерку стран после России и Турции входят – Армения, Израиль, Азербайджан и Украина, а также страны ЕС.



Что касается граждан Грузии, то во втором квартале этого года страну покинули 746 734 человека. За этот же период в страну въехали 732 743 человека.



В статистику МВД входит и динамика движения автомобильного транспорта. В частности, за три месяца (апрель-июнь) легковые автомобили въезжали на границу Грузии 250 812 раз, а выезжали 186 958 раз.



В статистику МВД входит и динамика дорожного движения. В частности, за три месяца (апрель-июнь) легковые автомобили въезжали на границу Грузии 250 812 раз, а выезжали 186 958 раз.



Что касается динамики движения железнодорожного транспорта, то во втором квартале 2023 года на государственной границе Грузии зафиксировано по 44 въезда и выезда пассажирских поездов. Грузовые же составы въезжали 1256 раз, выезжали - 1028 раз.



Динамика движения морских рейсов следующая: с порта Поти въездов - 253; выездов - 257; с порта Батуми въездов – 153; выездов - 153.





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