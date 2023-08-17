

Лаша Жвания: Визит премьера в Израиль даст новое начало экономическим отношениям между двумя странами

17.08.2023 11:27





Этот визит будет залогом сдвига очень многих новых вопросов. Это, в первую очередь, соглашение о свободной торговле, которое было подписано в ходе визита министра иностранных дел Грузии в Израиль, и переговоры начнутся к 2024 году, - об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в государстве Израиль Лаша Жвания, говоря о визите в Израиль премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.



По его словам, это даст новое начало экономическим отношениям между двумя странами, в том числе притоку инвестиций в Грузию.



«Между Израилем и Грузией на протяжении лет плодотворные отношения, в последние годы они подняты на более высокий уровень, и об этом свидетельствует второй за последние полтора года визит премьер-министра Грузии в Израиль. Это означает, что на высшем политическом уровне много вопросов, которые нужно обсудить, многое накопилось, многое предстоит решить. Этот визит будет залогом сдвига очень многих новых вопросов. Это, в первую очередь, соглашение о свободной торговле, которое было подписано в ходе визита министра иностранных дел Грузии в Израиль, и переговоры начнутся к 2024 году. Это даст новое начало экономическим отношениям между двумя странами, в том числе притоку инвестиций в Грузию. Естественно, все мы знаем, что туризм является одним из больших приоритетов, и из Израиля в Грузию приезжает очень много туристов, мы можем принять еще больше. Сотрудничество в других, военных, политических, оборонных вопросах, а также сотрудничество в региональных вопросах является для нас одним из приоритетов, потому что Израиль - дружественная страна», — сказал Лаша Жвания





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