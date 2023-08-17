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Сегодня в зону стихии отправятся представители Национального агентства окружающей среды
17.08.2023 11:33
Сегодня руководители Национального агентства окружающей среды прибудут в село Глола и представят жителям подготовленное ими первичное заключение.
Позже на вопросы населения ответят представители Национального агентства окружающей среды.
С населением в Шови также встретятся представители местных властей.
3 августа в Шови сошел оползень. Согласно официальным данным, в зоне стихийного бедствия обнаружены тела 26 человек, поиски семерых граждан продолжаются.
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