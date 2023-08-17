

США призывают Москву немедленно вернуться к «зерновой сделке»

17.08.2023 11:37





«Соединенные Штаты осуждают продолжающиеся атаки России на зерновую инфраструктуру Украины», — заявил пресс-спикер Госдепартамента США Ведант Патель.



Официальный представитель Госдепартамента США призывает Россию немедленно вернуться к «зерновому соглашению».



«Подобные действия Кремля негативно отражаются на украинских фермерах и людях в мире, страдающих от нехватки продовольствия. Российские атаки на украинскую портовую инфраструктуру уничтожили тысячи тонн украинского зерна, которое поставляется на мировые рынки», — сказал Патель.



Напомним что, Россия покинула т.н зерновое соглашение 17 июля. В Кремле заявили, что сделка может быть возобновлена в случае выполнения требований России.







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