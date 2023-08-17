

Серго Чихладзе: Раскаянию Кобахидзе грош цена

17.08.2023 13:05





Раскаянию Кобахидзе грош цена. «Грузинская мечта», г-н Кобахидзе по-прежнему останутся негуманными силой и человеком, которые не любят людей, грузин, - заявил один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе, откликаясь на заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе по поводу Давида Джеладзе.



По словам Серго Чихладзе, заявление Кобахидзе является тактическим отступлением.



«Этому раскаянию Кобахидзе грош цена, потому что сегодня этот человек может назвать белое черным, затем отказаться от своих слов, а потом снова повторить, что черное – белое. Следовательно, это не меняет их отношения. Это не делает их ни благородными, ни чуткими, ни человеколюбивыми. Они будут продолжать то же самое и уже продолжают. Его покаяние ничего не стоит. А еще, тысячи безымянных троллей-ботов, которые у них есть и которых они натравляют на людей, тоже покаются?!



Как видно, они протестировали, увидели, что очень плохо подействовало, и теперь тактически отступили. Однако и завтра они будут продолжать делать то же самое, ничего не изменится. «Грузинская мечта», г-н Кобахидзе по-прежнему останутся негуманными силой и человеком, которые не любят людей, грузин», - заявил Чихладзе.





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